Telegram-канал «Кулуары KYKY» признали экстремистским в Беларуси

Суд признал Telegram-канал «Кулуары KYKY» экстремистским. Фото: pixabay

Telegram-канал «Кулуары KYKY» признан в Беларуси экстремистским. Такое решение принял 24 сентября суд Центрального района Минска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что основанием для этого послужили материалы проверки ГУБОПиК МВД.

«На указанном ресурсе публиковали материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам», – говорится в сообщении МВД.

В милиции напомнили также, что распространение (репост) информации из таких источников наказывается штрафом или административным арестом.

Тем временем в пресс-службе Генпрокуратуры в пятницу, 24 сентября, сообщили, что по заявлению прокуратуры Миорского района информационная продукция Telegram-канала «Миоры» признана экстремистскими материалами.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Беларуси телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» признали экстремистским

Данное решение было вынесено в суде Центрального района Минска (подробности).

Канал «СТД против насилия» в Telegram признали экстремистским

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси (подробности).

Telegram-канал «Березино» признали экстремистским

Контент канала признан экстремистским по заявлению прокуратуры (подробности).