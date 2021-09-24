Отключат ли в Беларуси отопление из-за потепления на выходных, 25-26 сентября

Отключат ли отопление из-за небольшого потепления в сентябре. Фото: pixabay.com

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на выходных 25 - 26 сентября в Беларуси потеплеет.

Могут ли в домах белорусов отключить из-за этого топление, прокомментировали в Министерстве ЖКХ, сообщило ОНТ.

Так сообщается, что в Беларуси из-за резкого похолодания во всех регионах запустили отопление. Кроме самой теплой области - Гомельщины. Причем центральное отопление поступает уже не только в соцучреждения, но и в жилые помещения.

- В соцсекторе отопление включается, если в течение 5 суток температура воздуха не превышает +10 градусов. Для жилого фонда это +8 тепла, - уточнила замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства ЖКХ Светлана Тимошкина.

Но на выходных обещают +15 - в домах остынут батареи? На это чиновница ответила отрицательно, мол, отключения отопления в Беларуси не произойдет.

Представитель МинЖКХ заметила, что будут просто уменьшены температуры обогрева. Отопление перейдет в так называемый режим протапливания.

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