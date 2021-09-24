Два оленя погибли во время боевого поединка в Березинском заповеднике. Фото: pixabay

Два благородных оленя погибли во время боя в Березинском заповеднике. Об этом сообщается на сайте природоохранного учреждения.

Отмечается, что период с сентября до начала октября знаменуется пиком турнирных боев (времени гона) у одного из красивейших представителей нашей фауны – благородного оленя.

«Молодые самцы, как правило, не вступают в прямое столкновение с физически зрелыми, и тем самым избегают возможных ранений и увечий от рогов более сильного соперника. Обычно, за право обладания самками, в бой вступают примерно равные по силе соперники и здесь, порой, разыгрываются самые настоящие драмы вплоть до гибели животных», – рассказали в заповеднике.

Олени сцепились рогами так сильно, что разъединить их даже людям оказалось не под силу. Фото: berezinsky.by

Там отметили, что в период гона случаи гибели самцов при боевых поединках неоднократно происходили в Беловежской пуще. Также там дважды гибли олени в результате скрещивания рогов. Такое же случай впервые произошел в сентябре этого года и в Березинском заповеднике.

«Два, примерно равных по силе, самца намертво сцепились рогами в пойме Березины, где происходит большинство турнирных боев. Спустя некоторое время животные оказались в русле реки и утонули. Сотрудники заповедника обнаружили погибших животных на территории Крайцевского лесничества», – раскрыли подробности в заповеднике.

Олени сцепились рогами так сильно, что разъединить их даже людям оказалось не под силу.

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