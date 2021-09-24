В Минске рядом с Комаровкой запретят сквозной проезд транспорта и сделают пешеходную улицу

Рядом с "Комаровским рынком" в Минске сделают комфортную пешеходную зону. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом с Комаровским рынком в Минске хотят запретить сквозной проезд транспорта, сообщает «Минск-Новости» по информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как говорят в Госавтоинспекции, рядом с Комаровкой планируется значительно изменить схему организации дорожного движения - вариант прорабатывается.

Сейчас на улице Кульман: от улицы Куйбышева до улицы Якуба Коласа - одностороннее движение. Покупатели и продавцы приезжают на личном транспорте и паркую машины в два ряда, по информации ГАИ, пренебрегая правилами дорожного движения. А вот два крытых паркинга, расположенных по соседству, не заполнены. По участку еще проходит большое количество транзитного транспорта, выезжающего на улицу Якуба Коласа. Нередко возникают заторы, с частыми неудобствами сталкиваются водители, выезжающие с дворовых территорий и возвращающиеся домой на улицы Беломорскую и Цнянскую.

Сквозной проезд рядом с Комаровским рынком ГАИ намерена закрыть. Иллюстрация: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ говорят о поступающем большом количестве обращений от граждан и о совершенных правонарушениях: 935 с начала года. И 567 зарегистрированных нарушениях ПДД на улице Кульман в районе Комаровского рынка в 2020-ом году.

- Предложено изменить схему организации дорожного движения на улице Кульман на участке от улицы Куйбышева до улицы Коласа. Главное - исключить заторовые ситуации. Прорабатывается вариант с закрытием сквозного проезда от Куйбышева в сторону Коласа. В таком случае движение будет осуществляться от улицы Коласа до улицы Цнянской в двустороннем режиме с возможностью заезда на Комаровский рынок, выездом с улицы Цнянской и заездом на улицу Беломорскую. Со стороны улицы Куйбышева въезд будет осуществляться только на паркинг с выездом обратно на улицу Куйбышева. То есть этот небольшой участок станет двусторонним, - прокомментировал замначальника отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Пешеходы будут гулять у Комаровки, там где сейчас паркуются в два ряда машины. Иллюстрация: ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Оставшуюся же часть улицы Кульман (от заезда на паркинг в районе улицы Куйбышева до заезда на территорию Комаровки - Прим.) протяженностью около 170 метров в ГАИ предлагают сделать пешеходной.

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