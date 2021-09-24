Инфекционист объяснил, почему заразившиеся COVID перестали терять обоняние

Некоторые заразившиеся COVID перестали терять обоняние. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Часть заболевших коронавирусом людей не теряет обоняние, потому что инфекция начала иначе проникать в организм и поражать желудочно-кишечный тракт, а не обонятельные луковицы. Об этом рассказал инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков.

– Коронавирус изменил свои свойства и сейчас по-другому воздействует на организм. Больше затрагивает желудочно-кишечный тракт. Если раньше он больше поражал верхние дыхательные пути через носоглотку и обладал нейротропным действием, проникал в обонятельные луковицы поражал их, то сейчас он поражает не только носоглотку, но и кишечник, – пояснил медик, его слова приводит агентство URA.RU.

Тем временем руководитель директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор Михаил Щелканов подтвердил, что исчезновение обоняния при заражении коронавирусом зависит от пути заражения.

– Зависит от того, как вы заразились. Запах и вкус наименее вероятно пропадет, если вы заражаетесь элементарным путем, то есть, через грязные руки, когда вирус сразу попадает в пищеварительный тракт и через обонятельные луковицы в мозг не проникает, – уточнил профессор.

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