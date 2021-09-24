Украина с 20 сентября смягчила требования к пассажирам, следующим транзитом

Пассажирам-транзитником не придется регистрировать украинское приложение для карантина "Вдома". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Украине смягчили требования к пассажирам, следующим через страну транзитом, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Проезжающие через страну пассажиры, которые покидают территорию Украины в течение 48 часов, сейчас не обязаны устанавливать карантинное приложение «Вдома». Соответствующее постановление №954 принял Кабмин Украины. Новые правила уже начали действовать с 20 сентября.

Однако есть нюанс - пассажирам необходимо подтвердить свой транзитный статус, то есть иметь при себе билеты с выездом или вылетом из Украины в течение 48 часов после прибытия.

- Остальные правила пересечения украинской границы остаются прежними, - уточнили в Республиканском союзе туристических организаций.

Чтобы пересечь границу Украины необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или действующий сертификат о вакцинации и страховой полис.

В Союзе турорганизаций назвали нововведение хорошей новостью, так как поступали сообщения от «белорусских транзитников» о том, что с белорусской сим-картой возникают проблемы с получением СМС для регистрации в приложении «Вдома».

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