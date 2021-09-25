В Минске гоночный Rolls-Royce врезался в столб на улице Матусевича

Осветительная мачта рухнула на авто. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили подробности аварии с желтым Rolls-Royce Wraith в Минске.

Водитель «Ролс-Ройса» около 21.00 вечера протаранил осветительную мачту. Авария произошла на улице Матусевича, за рулем иномарки находился 28-летний мужчина.

- Авто двигалось от улицы Жудро в сторону улицы Сердича. В какой-то момент водитель не справился с управлением и авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с осветительной мачтой, - предварительно рассказали в ГАИ.

Водитель спорткара не справился с управлением. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фонарный столб рухнул на иномарку, водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

По информации СМИ, на этом авто в Беларусь для участия в дрифте в Раубичах и выставке приехал российский автоблогер. Но за рулем во время ДТП был другой человек.

Машина прибыла в Беларусь для участия в дрифте и автовыставке. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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