В Минске гоночный Rolls-Royce врезался в столб на улице Матусевича

Осветительная мачта рухнула на авто. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили подробности аварии с желтым Rolls-Royce Wraith в Минске.
Водитель «Ролс-Ройса» около 21.00 вечера протаранил осветительную мачту. Авария произошла на улице Матусевича, за рулем иномарки находился 28-летний мужчина.
- Авто двигалось от улицы Жудро в сторону улицы Сердича. В какой-то момент водитель не справился с управлением и авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с осветительной мачтой, - предварительно рассказали в ГАИ.
Водитель спорткара не справился с управлением. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фонарный столб рухнул на иномарку, водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
По информации СМИ, на этом авто в Беларусь для участия в дрифте в Раубичах и выставке приехал российский автоблогер. Но за рулем во время ДТП был другой человек.
Машина прибыла в Беларусь для участия в дрифте и автовыставке. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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