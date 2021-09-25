Сразу после Лукашенко в Сочи вылетел глава Госпогранкомитета Беларуси

Глава ГПК Анатолий Лаппо находится в Сочи одновременно с Лукашенко. Фото: БелТА

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси командирован в город Сочи Российской Федерации сообщается на сайте Национального правового интернет-портала. Соответствующее распоряжение, датированное 24 сентября, было внесено в Национальный реестр правовых актов, но пока документ официально не опубликовали.

Распоряжение о командировании в Сочи главы Госпогранкомитета Беларуси генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо подписано премьер-министром Романом Головченко.

Цель визита главы ГПК Беларуси в Сочи пока неизвестна.

Напомним, в тот же день в пятницу, 24 августа, президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности поднял тему Беларуси и вопросов безопасности Союзного государства. А затем стало известно о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел в Сочи. Известно лишь то, что Лукашенко в России находится с частным визитом.

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