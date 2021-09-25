Миллиардер Илон Маск расстался с третьей женой через год после рождения сына

Илон Маск расстался с третьей женой. Фото: Getty Images | Jason Kempin | Staff

Таблоиды сообщили о расставании миллиардера Илона Маска и певицы Граймс. Американский предприниматель расстался с третьей женой спустя 3 года романа и рождения сына год назад, пишет Woman Journal.

В мае 2020-го года Маск с Граймс стали родителями сына, которого они назвали X AE A-XII - «Икс Эш Эй-Твелв».

Пятидесятилетний предприниматель сообщил, что причиной разлада пары стала его загруженность. Маск много времени проводит в Техасе, а его жена Граймс занята проектами в Лос-Анджелесе.

В своем Инстаграме Илон Маск сделал пост со скрином заголовка таблоида о расставании с Граймс. «Мы разделены, но все еще любим друг друга», - цитирует издание. Пост Маск дополнил грустным эмоджи.

Таким образом несмотря на разлад в семье, Маск и Граймс сохраняют хорошие отношения и продолжают совместно воспитывать годовалого сына.

Для Илона Маска это третий брак. С первой женой писательницей Джастин Уилсон у Илона Маска пять сыновей. На актрисе Талуле Райли Маск был женат дважды. С Граймс Маск начал встречаться в 2018-ом году.

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