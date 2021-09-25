Миллиардер Илон Маск расстался с третьей женой через год после рождения сына

Илон Маск расстался с третьей женой. Фото: Getty Images | Jason Kempin | Staff
Таблоиды сообщили о расставании миллиардера Илона Маска и певицы Граймс. Американский предприниматель расстался с третьей женой спустя 3 года романа и рождения сына год назад, пишет Woman Journal.
В мае 2020-го года Маск с Граймс стали родителями сына, которого они назвали X AE A-XII - «Икс Эш Эй-Твелв».
Пятидесятилетний предприниматель сообщил, что причиной разлада пары стала его загруженность. Маск много времени проводит в Техасе, а его жена Граймс занята проектами в Лос-Анджелесе.
В своем Инстаграме Илон Маск сделал пост со скрином заголовка таблоида о расставании с Граймс. «Мы разделены, но все еще любим друг друга», - цитирует издание. Пост Маск дополнил грустным эмоджи.
Таким образом несмотря на разлад в семье, Маск и Граймс сохраняют хорошие отношения и продолжают совместно воспитывать годовалого сына.
Для Илона Маска это третий брак. С первой женой писательницей Джастин Уилсон у Илона Маска пять сыновей. На актрисе Талуле Райли Маск был женат дважды. С Граймс Маск начал встречаться в 2018-ом году.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Илону Маску предложили построить завод Tesla под Минском. Что связывает изобретателя-миллиардера и Беларусь?
Глава белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко предложил бизнесмену, владельцу компаний Tesla и SpaceX Илону Маску открыть завод по производству электромобилей в белорусском парке (подробности).
Илон Маск в Твиттере написал, что не дарил Александру Лукашенко «Теслу».
Бизнесмен коротко ответил на многочисленные вопросы (подробности).
Назван самый богатый человек в мире. Раньше Лукашенко говорил, что получил от него подарок.
По данным Bloomberg состояние самого богатого в мире человека составляет более $185 миллиардов (подробности).
Александр Лукашенко в свой день рождения протестировал электромобиль Tesla за 250 тысяч долларов.
«Это лучшее, что есть», - похвалил американцев президент, и дал советы разработчикам белорусского электромобиля (подробности).
Фотофакт. На выходных Лукашенко катается на собственном сегвее.
В пресс-службе показали, как Александр Лукашенко осваивает современный электротранспорт, выпуск которого в мире уже прекращен (подробности).