ГАИ ночью 25 сентября выставило «фильтр» в Минске

Ночью в Минске гаишники выставили "фильтр". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В телеграм-канле УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о спецоперации прошедшей ночью на субботу, 25 сентября.

Гаишники провели спецмероприятие «Фильтр». В рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска выставили «фильтр» для вычленения из автомобильного потока нарушителей.

- У водителей проверяли документы и оценивали их физическое состояние, - объяснили в пресс-службе.

За три часа выявили 30 нарушений ПДД. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В итоге за три часа на участке было выявлено 30 нарушителей ПДД. Среди них - девять бесправников, двое бесправников попались повторно в течение года.

- Подобные мероприятия запланированы и в других районах столицы на протяжении выходных, - предупредили в УГАИ.

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