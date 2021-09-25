ГАИ ночью 25 сентября выставило «фильтр» в Минске

Ночью в Минске гаишники выставили "фильтр". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В телеграм-канле УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о спецоперации прошедшей ночью на субботу, 25 сентября.
Гаишники провели спецмероприятие «Фильтр». В рамках акции «Трезвый водитель» сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска выставили «фильтр» для вычленения из автомобильного потока нарушителей.
- У водителей проверяли документы и оценивали их физическое состояние, - объяснили в пресс-службе.
За три часа выявили 30 нарушений ПДД. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В итоге за три часа на участке было выявлено 30 нарушителей ПДД. Среди них - девять бесправников, двое бесправников попались повторно в течение года.
- Подобные мероприятия запланированы и в других районах столицы на протяжении выходных, - предупредили в УГАИ.
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