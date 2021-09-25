Минсктранс опубликовал официальный запрет переходить железную дорогу в наушниках

При переходе через железную дорогу запретят пользоваться любыми гаджетами. Фото: pixabay.com

На сайте Национального правового интернет-портала появилось официальное постановление Министерства транспорта и коммуникаций, касающееся правил и положений относительно железной дороги и железнодорожного транспорта. Документ датирован 23 июля, опубликован 25 сентября.

Так теперь Минтранс официально запретил гражданам переходить железную дорогу в наушниках. Кроме того, в документе в целом обновлены правила поведения граждан вблизи железнодорожных путей и на железной дороге.

Например, обновленные правила исключают использование любых гаджетов при переходе через железнодорожные пути.

- Не допускается пользоваться мобильными телефонами, наушниками, планшетами, видеоплеерами, аудиоплеерами и тому подобным, роликовыми коньками при переходе через железнодорожные пути, - говорится в документе.

Еще появилось четкое правило касаемо личного транспорта: самокатов, велосипедов, скутеров и т.п.

- Через железнодорожные пути средства передвижения необходимо катить рядом с собой, - утвердили в положении.

Однако пока не уточняется, какую ответственность понесут нарушители данного запрета.

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