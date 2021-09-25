После ухода Рене Фазеля белорус Сергей Гончаров претендует на пост нового президента Международной федерации хоккея

71-летний Фазель покидает пост президента IIHF. Фото: БелТА

Стало известно, что Рене Фазель спустя 27 лет президентства в Международной федерации хоккея (IIHF) покидает свой пост, пишет БелТА.

Фазель, которому сейчас 71 год, стал президентом IIHF в 1994-ом году на генеральном конгрессе федерации в Венеции.

Выборы нового главы IIHF запланированы на субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге на конгрессе федерации.

Кандидатов на пост нового главы Международной федерации хоккея несколько. Среди них есть и замглавы Белорусской федерации хоккея Сергей Гончаров. Кроме белоруса известно о кандидатурах немца Франца Райндля, чеха Петра Бржизы, датчанина Хенрика Бах-Нильсена и француза Люка Тардифа.

Побеждает в выборах кандидат, набравший 53 голоса из 105 голосов делегатов. Также 25 сентября будет избран Совет IIHF, в который войдут 14 человек.

UPD. Позже стало известно, что француз Люк Тардиф сменил Рене Фазеля на посту президента Международной федерации хоккея на льду.

Тардиф после победы напомнил, что восемь лет назад Фазель предлагал ему пост казначея IIHF.

- Но я все еще хоккейный парень и могу предложить больше. Я готов защищать наш спорт и развивать его в будущем, - цитирует Люка Тардиф ТАСС.

Отмечается, что прошедшие выборы президента IIHF были сложными - потребовалось четыре раунда голосования.

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