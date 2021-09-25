В Беларуси принят профессиональный стандарт бариста - профессия станет официальной

В Беларуси будут узаконены профстандарты бариста. Фото: pixabay.com

В пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что бы принят проект профессионального стандарта бариста в Беларуси.

Уточняется, что документ приняли 22 сентября во время заседания группы по вопросам отраслей торговли и общепита Секторального совета квалификаций при МАРТ.

- Во время совещания был рассмотрен и принят проект профессионального стандарта «Бариста», - прокомментировали в пресс-службе.

Проект профстандарта бариста в итоге решено направить для утверждения в Минтруда и соцзащиты

Таким образом, в Беларуси уже официально в ближайшее время появится современная и одна из наиболее востребованных профессий в общепите - бариста.

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