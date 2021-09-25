Сбор закрыт! Музыкальный продюсер Руслан Стариковский смог собрать нужную сумму на автодом, чтобы помочь дочке Софии с редким заболеванием

У маленькой Софии редкое заболевание - CDLS или синдром Корнелии же Ланге. Фото: Facebook Руслан Стариковский

Ранее «Комсомолка» писала о том, что музыкальный продюсер Руслан Стариковский обратился к брендам и простым людям, с просьбой помочь его дочке Софии с редким заболеванием - CDLS или синдром Корнелии же Ланге. Из-за болезни девочка не может есть обычную еду, а энтеральное питание, которое необходимо Соне, рассчитано только до 10 лет. И уже сейчас для полноценной жизни ей его недостаточно. Есть другую еду Соня не может из-за слабого иммунитета.

Стариковский предложил разместить необычную рекламу на его автодоме, который благодаря оплаченной рекламе он сможет купить. Семья хочет сменить климат на полгода - с октября по май и поехать на автодоме в реабилитационный центр на Черное море.

Родители девочки рассказали, что Соня не может полететь на самолете, а на машине проедет максимум часа полтора дороги. Поэтому единственным возможным вариантом для Сони, чтобы переехать в место с подходящим климатом - дом на колесах.

Семье помогли собрать деньги на автодом для переезда с дочкой в реабилитационный центр. Фото: Facebook Руслан Стариковский

В субботу, 25 сентября, Руслан Стариковский написал в своем Facebook, что все получилось и сбор закрыт.

- Сложно поверить, что появилась надежда на спасение нашей девочки, - написал он и объяснил. - Все случилось стремительно. Вчера недостающую сумму нам перечислила неравнодушная компания. Уже сегодня мы оформили автодом на себя, внутри космос и эмоции. В понедельник обязательно расскажем детали. Спасибо вам, вы настоящие волшебники!

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