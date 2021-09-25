Самолет Лукашенко по частям перевезли в музей, так как не смогли продать с аукциона

Бывший "борт №1" по частям перевезли в музей. Фото: Минский аэроклуб ДОСААФ

Старый «борт №1» Ту-154М, на котором летало высшее руководство Беларуси, по частям перевезли в Музей авиатехники в Липках, сообщил Sputnik Беларусь. Как рассказали в музейном секторе Минского аэроклуба ДОСААФ из Нацаэропорта самолет в музей перевезли по частям.

Известно, что утром в пятницу, 24 сентября, части самолета погрузили на грузовики в Минском авиаремонтном заводе. А около 18.00 выехали с территории аэропорта. Вечером того же дня обе части фюзеляжа прибыли на аэродром Липки на территории авиации МЧС. Уточнялось, что утром в субботу, 25 сентября, части выгрузят с тралов. Другие фрагменты авиаборта были доставлены ранее.

Бывшему президентскому Ту-154М - 26 лет, первый полет на нем состоялся в 1995-ом году.

Самолет Ту-154М станет музейным экспонатом. Фото: Минский аэроклуб ДОСААФ

После окончания эксплуатации борта компания «Белавиа» хотела продать самолет через аукцион. При этом в авиакомпании «Белавиа» тогда поясняли, что не имеют права подтверждать или опровергать информацию о том, что самолет использовался президентом Беларуси. Изначальная цена превышала 2 миллиона долларов, торги прошедшие в декабре 2018-го года не состоялись.

Эксперты добавляют, что самолеты Ту-154 - теперь только в музеях. В Беларуси эксплуатация пассажирских «тушек» прекратилась в 2016-ом году, когда были приобретены новые Boeing 737-500. Сейчас некоторые модели находятся в музее Минского аэроклуба ДОСААФ.

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