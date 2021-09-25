Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 сентября 2021 года: новый антирекорд смертей - 15 за сутки и 1987 заражений

Минздрав обнародовал новый антирекорд по числу смертей от коронавируса.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В Министерстве здравоохранения Беларуси опубликовали новую официальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на субботу, 25 сентября.
Впервые в Беларуси зафиксирована рекордная смертность с начала пандемии - 15 летальных исходов за сутки. Всего в стране подтверждено 4081 смертей от коронавируса.
Высокие и другие «ковидные» показатели. Сообщается об 1 тысяче 987 новых случаях подтвержденного COVID-19. С начала пандемии в общем - 528 тысяч 229 заболевших коронавирусом в Беларуси.
К счастью, высокий показатель выздоровевших: за сутки были выписаны 1 тысяча 362 пациента, а за все время - 511 тысяч 666 переболевших пациентов.
- За минувшие сутки выполнено 29 тысяч 522 теста. Всего в стране проведено 8 миллионов 362 тысячи 409 тестов, - сообщили в Минздраве данные по тестированию.
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