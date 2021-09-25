Потеплеет до +18 и без опасных явлений: погода в Беларуси на 26 сентября

В Беларуси 26 сентября потеплеет до +18 Фото: Надежда БУТОВИЧ

Прогноз погоды в Беларуси на воскресенье, 26 сентября, появился на сайте pogoda.by. Синоптики в этот день обещают белорусам до +18 тепла.

Как подчеркнули в Белгидромете, опасных метеорологических явлений на 26 сентября в Беларуси не прогнозируется. Кратковременные дожди пройдут в ночные часы местами по востоку республики. По юго-западу воздух прогреется до +18 градусов.

Тепло придет в Брест (+16…+18 градусов) и Гродно (+15...+17 тепла). Прохладнее будет в Минске и Гомеле (+13…+15 выше ноля). А средние дневные температуры в Могилеве и Витебске: +12…+14 и +11…+13 соответственно.

В течение суток будет преимущественно без осадков. Из-за высокой влажности ночью и утром не избежать туманов. Ночью без заморозков - около +5…+10 градусов, а днем в среднем по стране +12…+18 тепла.

В понедельник, 27 сентября, уже ожидается незначительно похолодание, которое принесут прохладные воздушные массы с северных широт. В ночные часы градус опустится до +1...+7 выше ноля, днем будет около +10...+16 градусов.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусские ученые сказали, какой будет зима в Беларуси в 2022 году.

И пояснили, будет ли снег в новогоднюю ночь (подробности).

Отключат ли в Беларуси отопление из-за потепления на выходных, 25-26 сентября.

В МинЖКХ сказали, от чего зависит отключение отопления в сентябре (подробности).

Минсктранс опубликовал официальный запрет переходить железную дорогу в наушниках.

И уточнил целый ряд правил поведения на железнодорожных путях (подробности).