Эксперт сказал, когда и на какой отметке остановится рост топлива в Беларуси

Эксперт считает, что литр топлива в Беларуси, как минимум, сравняется с 1 долларом в эквиваленте. Фото: Надежда БУТОВИЧ

С начала года в Беларуси цены на топливо уже выросли на 14,7 процента. Последний раз рост произошел буквально на днях: с 21 сентября в 28-ой раз подорожало автомобильное топливо в стране. Попытался спрогнозировать ситуацию в комментарии ресурсу Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Говоря об изменении цен на автомобильное топливо в Беларуси, эксперт указал, что белорусы уже привыкли к тому, что стоимость «поднимается в регулярном режиме». И напомнил, что было уже почти три десятка таких повышений на 1 копейку.

- И, конечно же, эти повышения очень мало коррелируют с поведением мировой цены на нефть, - заметил Вадим Иосуб.

Например, достаточно интенсивное падение в июле-августе стоимости нефти Brent c 77 до 65 долларов за баррель, увы, не помешало регулярному росту цен на топливо в республике.

- Очевидно, что эта политика повышения сохранится. Думаю, можно ожидать этого, как минимум, до выхода стоимости литра к эвиваленту в 1 доллар. То есть, еще предстоит нормальный путь - порядка 50 копеек, - считает аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

А вот, что будет, когда цена литра топлива в Беларуси сравняется с долларом, пока остается загадкой.

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