В Сочи, куда вчера прилетел самолет Александра Лукашенко, выпал снег толщиной 12 сантиметров

Скоро можно открывать лыжный сезон? Фото РИА Новости.

Сильный снегопад накрыл не сам морской курорт, а сочинский поселок Красная Поляна, что расположен на высоте более двух тысяч метров. 12 сантиметров свежевыпавшего снега, по информации Интерфакс, отмечено на курорте «Роза Хутор», который находится примерно в семи километрах от комплекса отдыха «Беларусь», подведомственного Управлению делами президента Республики Беларусь. Это первый снегопад в новом сезоне, но синоптики не видят в сентябрьском снеге ничего сверхъестественного. Синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев заверяет, что на следующей неделе снег большей частью растает. Но в Сочи тоже пока неспокойно - идут сильные дожди, реки Лазаревского (один из сочинских районов) резко поднялся уровень воды, подтопив несколько улиц, сообщает ТАСС. В небе над курортом Джугба, что в районе Туапсе, был замечен смерч, а на трассе Джубга-Сочи движение перекрыл камнепад. Синоптики предупреждают о том, что в течение суток возможны сильные ливни с грозами, велика вероятность схода селевых потоков и смерчей над морем.

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