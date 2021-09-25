Путин намерен встретиться с Лукашенко в ближайшее время

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в начале сентября. Фото РИА Новости.

О намерении встретиться с белорусским президентом Владимир Путин заявил во время общения по видеосвязи с руководителями политических партий после выборов в Госдуму, сообщает ТАСС. Об этой будущей встрече он упомянул в контексте борьбы с лесными пожарами, которые в некоторых районах еще не прекратились.

- Опыт других стран, в том числе и братской для нас Белоруссии, мы обязательно тоже используем, посмотрим, как там организована эта работа, возьмем все самое лучшее, - сказал Путин, добавив, что «у нас не Белоруссия, у нас страна другая, другие масштабы».

- Я встречаюсь регулярно с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь, мы поговорим на эту тему, - отметил президент Российской Федерации.

Напомним, что последняя встреча президентов двух стран состоялась в начале сентября. А сейчас, по информации источников Александр Лукашенко находится в Сочи с неофициальным визитом.

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