МВД сообщило о задержании организаторов и исполнителей терактов на Могилевщине

В нескольких местах были обнаружены похожие на взрывное устройство предметы. Фото: ОНТ

Жители Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет задержаны как причастные к преступлениям, совершенным в августе и сентябре 2021 года, сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Утром 11 августа на рельсах недалеко от станции Мирадино под Бобруйском бригадир путей обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство, из-за чего на полтора часа было остановлено движение поездов. Похожие предметы были обнаружены еще несколько раз: 24 и 31 августа между рельсами возле железнодорожных станций Титовка и Бабино, 16 сентября – около киоска «Табакерка» в Бобруйске. 24 сентября на стрельбище «Киселевичи» кто-то сжег стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527.

Причастными к этим преступлениям установлены трое бобруйчан. Возбуждены уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма. Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в Минске.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенных в Минске. Также устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице.

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