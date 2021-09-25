Инфекционист Никита Соловей о коронавирусе: «С такой динамикой заболеваемости многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода…»

Никита Соловей - убежденный сторонник вакцинации. Фото: "Здоровые люди".

Инфекционист Никита Соловей – один из самых ярких сторонников вакцинации против коронавируса. О необходимости делать прививку он периодически аргументированно рассказывает в интервью «Комсомолке» и убедительно призывает к благоразумию на своей странице в Фейсбуке. Свой недавний пост в соцсети он подкрепил официальной информацией Минздрава о том, что треть больничных коек в столице отданы для лечения больных с COVID-19.

- Пациенты с COVID-19 заполняют вновь открывающиеся стационары и отделения со свистом в считанные часы. Инфекция существенно помолодела, госпитализируются не только пациенты с хронической патологией, избытком веса и в возрасте старше 60 лет, но и возрасте от 20 лет, причем зачастую с уже имеющейся дыхательной недостаточностью, - рассказывает инфекционист. - Врачи многих учреждений здравоохранения так и не выходили с самых первых дней ковида в марте 2020 года, многие работают на пределе возможностей. Необходимых лекарственных средств, которые действительно доказали свою эффективность, хотелось бы иметь в десятки раз больше.

Никита Соловей обращает внимание на то, что люди сами не выдерживают элементарных требований для собственной безопасности.

- Маски в транспорте и магазине не носим или носим их на бороде, необязательные мероприятия посещаем, физическое дистанцирование не соблюдаем даже в тех местах, где для этого сделана специальная разметка, и, самое главное, - не вакцинируемся! – возмущен врач. Он обращает внимания, что в реанимациях не встречал вакцинированных пациентов с COVID-19, да и росто в стационар их попадает единицы.

- За два месяца работы в Городской клинической инфекционной больнице ГКИБ мне таких попалось двое, заболевание закончилось у них без последствий, - рассказывает врач о собственном опыте, на основе которого эмоционально призывает: «Так что, дорогие друзья, хватит щелкать клювом, слушать ахинею от блогеров, даже близко не имеющих медобразования … читать желтую прессу о «вреде и опасности прививок» и подвергать жизни и здоровье свои, своих детей, родных и близких постоянной опасности. Не позволяйте сработать естественному отбору. Дружно собираемся семьями, берем пожилых родителей и детей старше 18 лет - и марш на вакцинацию! Ведь с такой динамикой заболеваемости в недалеком будущем многим может вдруг не хватить врачей, стационаров, кислорода и нужных лекарств».

Переболевшим ковидом Никита Соловей рекомендует вакцинироваться хоть сразу после выздоровления, но с учетом сохранения иммунитета некоторое время послед заболевания, оптимально, по словам инфекциониста, делать прививку в интервале трех-шести месяцев.

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