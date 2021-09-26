В Беларуси намерены расширить разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире программы «Главный. Тур» на Youtube-канале рассказал, что в Беларуси намерены расширить разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему.
Он отметил, что в стране уже перешли к разработке собственного стрелкового оружия, я не просто его сборке.
- Мы изначально занимались сборкой, но уже сегодня мы перешли к разработке собственного стрелкового оружия. И отдельные образцы на сегодняшний момент уже 100% белорусские. Уже было разработано четыре модели автоматов, разработана модель снайперской винтовки в трех модификациях, семь моделей нарезных охотничьих карабинов уже есть, - подчеркнул Пантус.
По словам главы ВПК, все модели были продемонстрированы президенту Беларуси во время его посещения научного-производственного кластера «Устье».
Дмитрий Пантус также проинформировал, что был утвержден очередной план до 2028 года по расширению номенклатуры разработки непосредственного стрелкового оружия и боеприпасов к нему.
- Эта работа, могу сказать однозначно, будет продолжена, - подытожил Пантус.
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