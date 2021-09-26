В Беларуси намерены расширить разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в эфире программы «Главный. Тур» на Youtube-канале рассказал, что в Беларуси намерены расширить разработку стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Он отметил, что в стране уже перешли к разработке собственного стрелкового оружия, я не просто его сборке.

- Мы изначально занимались сборкой, но уже сегодня мы перешли к разработке собственного стрелкового оружия. И отдельные образцы на сегодняшний момент уже 100% белорусские. Уже было разработано четыре модели автоматов, разработана модель снайперской винтовки в трех модификациях, семь моделей нарезных охотничьих карабинов уже есть, - подчеркнул Пантус.

По словам главы ВПК, все модели были продемонстрированы президенту Беларуси во время его посещения научного-производственного кластера «Устье».

Дмитрий Пантус также проинформировал, что был утвержден очередной план до 2028 года по расширению номенклатуры разработки непосредственного стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

- Эта работа, могу сказать однозначно, будет продолжена, - подытожил Пантус.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «Мы должны стрелковое оружие производить в Беларуси».

Президент добавил, что надеяться на «какого-то дядю заморского, что нам привезут оружие, не стоит». (подробности)

МВД планирует выдать сотрудникам «Белпочты» оружие.

Также оружие выдадут главным лесничим, директорам лесоохотничьих хозяйств, егерям, старшим егерям, стрелкам БФСО «Динамо», инкассаторам и другим. (подробности)

В Беларуси хотят разрешить силовикам применять спецсредства и оружие «по своему усмотрению».

А для «пресечения массовых беспорядков» - использовать боевую и специальную технику. (подробности)

Лукашенко разрешил охранникам частной организации в Беларуси носить и применять оружие.

Информировать о заключении и прекращении договоров ЧОО должно будет МВД. (подробности)