Врач рассказала, нужно ли во время роста заболеваемости COVID-19 идти в поликлинику за выпиской рецептов и как закрыть больничный

Врач рассказала, нужно ли во время роста заболеваемости коронавирусом идти в поликлинику за выпиской рецептов и как закрыть больничный Фото: Инна КОРСАК

Главный врач 1-ой центральной районной поликлиники Минска Елена Иванова рассказала, нужно ли во время роста заболеваемости коронавирусной инфекции идти в поликлинику для того, чтобы выписать рецепт или же закрыть больничный. Об этом пишет издание sb.by.

- По причине роста заболеваемости коронавирусом в Министерстве здравоохранения внесли изменения в организацию работы поликлиник. На данный момент мы делаем акцент на приеме на дому и особенно призываем пожилых людей с хронической патологией не посещать поликлиники. Если же кому-то необходимо выписать или продлить рецепт, то врачи это смогут сделать дистанционно при помощи систему «Электронный рецепт». Для того, чтобы получить справку или выписку, также не нужно обращаться в поликлиники: заказать документ можно на сайте поликлиники или же позвонив в колл-центр. Пациент заполняет электронный бланк данных, а наши специалисты готовят выписку, - сказала Иванова.

По ее словам, доставлять документы и рецепты помогают волонтеры, а для того, чтобы оперативно обрабатывать запросы, было увеличено количество операторов.

Главврач 1-ой центральной поликлиники напомнила, что на сегодняшний день в поликлинике ограничены плановые диспансеризации, а также функциональные исследования. Что касается забора материала для ПЦР-теста, то он производится на дому.

- Для помощи пациентам с COVID-19 были сформированы контактные бригады. Это значит, что можно быть уверенным в том, что люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией не приходят в поликлиники. Но для того, чтобы закрыть больничный, в поликлинику все же придется прийти – у нас для подобных случаев организованы отдельные кабинеты, - отметила Иванова.

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