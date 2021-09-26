Владимир Макей провел встречу с генсеком ООН. Вот о чем они говорили

Владимир Макей провел встречу с Генсеком ООН. Фото: МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МИД Беларуси.

Владимир Макей проинформировал Антониу Гутерриша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, которые связаны с обсуждением конституционных преобразований в стране.

Глава МИД Беларуси также прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции. Макей рассказал о том, какая действительно складывается обстановка на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В пресс-службе МИД Беларуси отметили, что Генеральный секретарь ООН «подтвердил свое теплое и уважительное отношение к Беларуси, а также высказал готовность к продолжению продуктивного и конструктивного сотрудничества с Беларусью по всем направлениям».

Напомним, что глава МИД Беларуси Владимир Макей с 21 по 28 сентября находится в Нью-Йорке для участия в 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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