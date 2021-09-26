Видеофакт. Нетрезвый водитель фуры пытался въехать по встречке в Минск

Нетрезвый водитель фуры пытался въехать по встречке в Минск. Фото: БЕЛТА

Нетрезвый водитель фуры, в организме которого содержалось 1,77 промилле алкоголя, пытался въехать по встречной полосе в Минск. Подробности инцидента сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД, которые обеспечивали безопасность дорожного движения на проспекте Дзержинского, увидели, как в Минск во встречной полосе въезжает фура марки «ДАФ». Инспекторы предприняли попытку задержать нарушителя, но тот продолжил движение дальше. Спустя некоторое время сотрудникам ГАИ удалось остановить грузовик. За рулем находился мужчина, по внешнему виду которого было понятно, что он пьян, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что водитель был доставлен на освидетельствование. Концентрация алкоголя в крови мужчины составила 1,77 промилле алкоголя.

- Дальнобойщик объяснил, что вернулся из рейса и выпил 300 грамм коньяка. Но на вопрос водителя о том, зачем он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, ответить не смог, - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчину доставили в вытрезвитель, а фура была помещена на охраняемую стоянку.

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