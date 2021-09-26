Лукашенко заявил, что машиностроительная отрасль Беларуси может конкурировать с ведущими мировыми производителями. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса с профессиональным праздником. Он заявил, что машиностроительная отрасль Беларуси может конкурировать с ведущими мировыми производителями. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- В последние году государство уделяет большое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, диверсификации рынков, что позволяет машиностроительному комплексу смотреть будущее и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями, - написано в поздравлении.

Лукашенко обратил внимание, что, благодаря труду нескольких поколений машиностроителей, Беларусь славится как страна мощных карьерных самосвалов, надежных грузовиков, современной сельскохозяйственной, коммунальной, а также спецтехники.

Президент убежден, что работники машиностроительного комплекса и далее будут достойно справляться с выполнением стоящих перед ними задач, так как главный ресурс страны – люди, высокообразованные специалисты с интеллектуальным потенциалом, которые преданы своему делу.

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