Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла третье место на турнире в Германии и получила путевку на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Фото: pixabay.com

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла третье место на международном турнире Nebelhorn Trophy 2021, который состоялся в немецком городе Оберстдорфе. Информация об этом была размещена в телеграм-канале TEAM.BY.

- Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла третье место на международном турнире Nebelhorn Trophy 2021, который состоялся в немецком городе Оберстдорфе. Бронзовая медаль позволила Сафоновой квалифицироваться на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Искренне поздравляем и желаем удачных выступлений в олимпийском сезоне, - написано в сообщении.

Золотую медаль на международном турнире завоевала фигуристка из США Алисия Лю, а серебряную – Екатерина Куракова из Польши.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла третье место на турнире в Германии и получила путевку на Олимпийские игры-2022 в Пекин. Фото: телеграм-канал TEAM.BY

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алексей Ягудин открыл в Минске центр фигурного катания: «К этому надо было подойти осознанно».

В центре будут работать Олимпийские чемпионы. Все должно работать для одной цели: поднять фигурное катание в Беларуси. (подробности)

Алексей Ягудин: «Есть планы открыть в Беларуси школу фигурного катания».

Олимпийский чемпион и прославленный фигурист рассказал KP.BY о своей роли в ледовом спектакле «Щелкунчик и Мышиный король», как делит гримерку с женой, вспомнил невероятные эпизоды, которые видел за время карьеры. (подробности)