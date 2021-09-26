Генсек ООН Гуттериш заявил, что человечество находится очень близко к ядерному уничтожению. Фото: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил о возможности уничтожения человечества ядерным оружием. Об этом он написал у себя в аккаунте Twitter.

- В Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечается 26 сентября, хотелось бы обратить внимание на то, что в мире хранится около 14 тысяч единиц такого оружия, а человечество все еще недопустимо близко к ядерному уничтожению, - написано в сообщении.

Гутерриш также обратил внимание на то, что необходимо навсегда рассеять тучи ядерного конфликта. Именно сейчас настало это время.

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