До +17 и без осадков: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 27 сентября

Погода в Беларуси на понедельник, 27 сентября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в понедельник, 27 сентября, ожидается до 17 градусов со знаком плюс и без существенных осадков. Об это сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский цент по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природы.

- В понедельник, 27 сентября, в стране будет преобладать переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы прогнозируется слабый туман. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный, - говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха составит от 1 до 7 градусов тепла, а днем – от 7 до 11 градусов со знаком плюс.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Потеплеет до +18 и без опасных явлений: погода в Беларуси на 26 сентября.

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний выходной день сентября. (подробности)

Будет тепло? Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси в первые дни октября.

Синоптик также рассказал, какой будет погода в последние дни сентября. (подробности)

«Мы с Петровной в 7 раз больше выручили»: как журналист «КП» день торговала овощами, сколько заработала и какие секреты рынка узнала.

Корреспондент «КП» ради эксперимента стала по ту сторону прилавка, узнала, какая картошка самая ходовая, что любят покупатели и чего боятся продавцы, а также - сколько можно наторговать за день. (подробности)