Бронзовый призер Олимпиады в Токио Максим Недосеков женился. Фото: телеграм-канал TEAM.BY

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков женился. Его избранницей стала 21-летняя легкоатлетка, победительница и призер республиканских юниорских чемпионатов Дарья Батогова. Это следует из Сторис, которые были размещены в Инстаграм Недосекова.

- В жизни есть место счастью. Хотели бы поздравить бронзового призера Олимпийских игр в Токио Максима Недосекова со свадьбой. Желаем любви, благополучия, понимания и долгих лет совместной жизни, - говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале TEAM.BY.

Торжество состоялось 25 сентября, в субботу, в ресторанном комплексе «Astoria Riverside».

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Максим Недосеков женился. Фото: скриншот со Сторис в Инстаграм Максима Недосекова

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