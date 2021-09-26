Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 сентября 2021 года: 1 тыс. 974 новых случая COVID-19 и 11 смертей за сутки

1 тыс. 974 новых случая COVID-19 и 11 смертей за сутки зарегистрированы в Беларуси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси. Так, на 26 сентября, за сутки в республике зарегистрированы 1 тыс. 974 новых случая COVID-19, выписаны из больниц 1 тыс. 629 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 530 тыс. 203 человека с положительным тестом на COVID-19», – добавили в Минздраве.

За все время распространения коронавируса в стран смогли выздороветь 513 тыс. 295 пациентов с ранее выявленным COVID-19.

Тем временем за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом, а за весь период распространения инфекции на территории Беларуси зарегистрировано 4 тыс. 092 летальных исхода у пациентов с выявленным COVID-19. Напомним, что накануне впервые в Беларуси была зафиксирована рекордная смертность с начала пандемии – 15 случаев смерти за сутки.

Кроме того, за минувшие сутки специалисты провели 32 тыс. 739 тестов. Всего в республике выполнено уже 8 млн. 395 тыс. 148 таких анализов.

Тем временем глава Минздрава Беларуси Дмитрий Пиневич отметил во время посещения шестой больницы в Минске в воскресенье, что в настоящее время заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых.

В Беларусь пришла четвертая волна коронавируса, однако ранее в Минздраве заявляли, что ничего чрезвычайного здесь нет. Главное отличие новой волны коронавируса в том, что она пришла, когда часть населения в Беларуси сделали прививки от COVID-19 и продолжают вакцинироваться. Правда, это не всегда спасает от заражения, однако помогает перенести болезнь легче.

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