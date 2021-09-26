Коронавирусом в Беларуси все чаще болеют молодые люди – Минздрав

Коронавирусом в Беларуси все чаще болеют молодые люди Фото: Андрей АБРАМОВ

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич провел в воскресенье, 26 сентября, мониторинг работы «красных зон» 6-й больницы в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По его словам, в республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

– Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) – это непривитые от COVID-19. Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация! Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания, – заявил Пиневич.

Напомним, что за минувшие сутки в Беларуси выявили 1 тыс. 974 новых случая COVID-19, выписали из больниц 1 тыс. 629 пациентов. Умерли за сутки 11 пациентов с коронавирусом.

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