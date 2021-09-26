В Минздраве назвали количество белорусов, сделавших прививку от коронавируса на 26 сентября

Свыше 2 009 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Свыше 2 009 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19. Такие данные опубликовал Минздрав республики 26 сентября.
Там добавили, что из этого количества более 1 571 000 человек прошли полный курс вакцинации.
Также в Минздраве привели статистику по регионам.
В частности, полный курс вакцинации прошли в Брестской области более 193,1 тыс. человек, в Витебской – свыше 166,1 тыс., в Гомельской – более 279,5 тыс., в Гродненской области – более 169, 6 тыс.
Тем временем в Минске обе дозы прививки от коронавируса получили более 351, 4 тыс., в Минской области – более 183, 9 тыс., в Могилевской – свыше 178, 6 тыс.
Кроме того, более 48,4 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.
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