Смертельное ДТП на МКАД в Минске: стали известны подробности аварии, в которой погибли четыре человека

Четыре автомобиля столкнулись в воскресенье, 26 сентября, на 19-м километре внутреннего кольца МКАД в Минске. Фото: СК

Четыре автомобиля столкнулись в воскресенье, 26 сентября, на 19-м километре внутреннего кольца МКАД в Минске. В результате водитель и пассажиры одной из машин погибли. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«По предварительным данным, около 14 часов 30 минут 26 сентября на 19-ом километре внутреннего кольца МКАД произошло столкновение сидельного тягача MAN, автомобилей Mercedes, Honda и Citroën», – рассказали подробности в СК.

В результате удара Citroën загорелся.

«Водитель и трое пассажиров указанного автомобиля получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Личность погибших устанавливается», – добавили в СК.

Все пассажиры и водитель загоревшейся машины погибли. Фото: СК

Следователи и сотрудники ГАИ и ГКСЭ в настоящее время осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства произошедшего.

Также в СК просят тех, кто владеет какими-либо сведениями о ДТП, сообщить по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Тем временем в УГАИ ГУВД Мингорисполкома добавили, что грузовик протаранил три легковушки, стоявших в средней полосе.

«По предварительной информации, в районе 19-го км внутреннего кольца МКАД в средней полосе остановились три автомобиля "Ситроен", "Хонда" и "Мерседес". У последнего заклинило колесо, дальше двигаться он не мог. В это время 49-летний водитель грузового "МАН", не успев затормозить, протаранил стоявшие иномарки. От удара "Хонду" вынесло за пределы проезжей части и легковушка врезалась в отбойник, а "Ситроен" загорелся. Водитель и трое пассажиров "Ситроена" погибли. Личность погибших устанавливается», – рассказали в ГАИ.

Пассажиры «Хонды» с незначительными травмами доставлены в больницу для обследования.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

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