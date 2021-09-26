Макей заявил о причастности представителей ООН к финансированию участников протестов в Беларуси

Макей заявил, что некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН на поддержку участников протестов. Фото: скриншот видео БТ

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что отдельные представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства организации, выделенные для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестов. Свое заявление он сделал 26 сентября в эфире телеканала «Бларусь-1».

Макей рассказал подробности встречи с Гутерришем и отметил, что на ней он поднимал проблемные вопросы.

– Что касается встречи с Генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Мы указали на недопустимость использования отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам, – сказал Макей.

По его словам, генсеку ООН не было известно о некоторых моментах.

– И я так понимаю, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран – членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное, – утверждает Макей.

Он добавил, что рассказал об этом Гутерришу, хотя ранее была договоренность «не предавать огласке эти факты, но раз эта организация нарушила договоренности, то со своей стороны тоже мы сделаем соответствующие выводы и проинформируем и наше общество, и всех наших партнеров в рамках ООН».

Напомним, что Макей 21−28 сентября находится в Нью-Йорке, где участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Беларуси выступил на саммите ООН по продовольственным системам. Он тогда предупредил о том, что санкционная политика в отношении белорусского калийного сектора может в том числе привести к снижению урожайности и росту цен на продовольствие в мире.

В воскрсенье, 26 сентября, Макей провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Он проинформировал Гутерриша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, которые связаны с обсуждением конституционных преобразований в стране.

Глава МИД Беларуси также прокомментировал звучащие со стороны ряда стран в адрес Беларуси обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции.

Отметим, что президент Литвы Науседа обвинил Беларусь в создании миграционного кризиса и попросил помощи в ООН. Он добавил, что уже на протяжении нескольких месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку.

- На протяжении нескольких месяцев Литва реагирует на беспрецедентную гибридную атаку. Беларусь, которая искусственного создала и направила потоки нелегальной миграции, стремится показать политическое давление на Европейский союз. Литва подобные попытки разжигания розни пресекает и призывает ООН решить данный вопрос, - рассказал ранее Науседа во время своего выступения на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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