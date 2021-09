Госпогранкомитет Беларуси обвинил польскую сторону в попытке вытеснить очередную группу мигрантов

Госпогранкомитет Беларуси обвинил польских коллег в попытке вытеснить очередную группу мигрантов. Фото: скриншот видео ГПК

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что «в ночь с 25 на 26 сентября польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси».

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГПК, инцидент произошел примерно в полночь. Там же опубликовано видео этого момента.

«Польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-белорусской границы в зоне ответственности пограничной заставы "Русаки" Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении. Перед тем как отправить группу на белорусскую территорию, силовики тщательно досмотрели их личные вещи», – утверждают в ГПК Беларуси.

Там добавили, что группу беженцев «подгоняла агрессивная служебная собака», а мигранты были растеряны и напуганы.

«В спину иностранцам кричали "You must go!" и указывали в сторону Беларуси», – сказано в сообщении пресс-службы ГПК.

Отмечается, белорусские пограничники не дали беженцам перейти границу и попасть в Беларусь.

