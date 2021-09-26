Белорусский кандидат на пост главы IIHF после неудачи решил уйти из хоккея

Белорус Сергей Гончаров, который выдвигал свою кандидатуру на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF) заявил, что уходит из этого спорта. Фото: pexels

Белорус Сергей Гончаров, который выдвигал свою кандидатуру на пост главы Международной федерации хоккея (IIHF), заявил, что уходит из этого спорта.

Напомним, что федерацию возглавил француз Люк Тардиф. До этого момента с 1994 года президентом IIHF был швейцарец Рене Фазель. После поражения на этих выборах главы федерации Гончаров решил не выдвигать больше свою кандидатуру в совет IIHF и на должность вице-президента.

– Ухожу по личным причинам. Ухожу и из IIHF, и из хоккея. Жизнь слишком коротка, хочется пожить. Думаю, буду отдыхать ближайшие полгода-год, – уточнил Гончаров, его слова приводит «РИА Новости».

Гончаров был в совете IIHF с 2016 года.

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