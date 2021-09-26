Карпенков обвинил Запад в вытеснении на территорию Беларуси экстремистов под видом мигрантов. Фото: скриншот видео СТВ

Запад пытается под видом беженцев вытеснить в Беларусь террористов и экстремистов. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних республики – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

– И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев, всех тех, кто у них сидел в следственных изоляторах и под следствием был, забросить сюда, в Республику Беларусь, для того чтобы дестабилизировать обстановку, – считает Карпенков, свое мнение он высказал в интервью телеканалу СТВ, которое вышло в эфир в воскресенье, 26 сентября.

Тем временем Госпогранкомитет Беларуси сегодня опубликовал очередное видео с границы и утверждает, что «в ночь с 25 на 26 сентября польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси».

Там добавили, что группу беженцев «подгоняла агрессивная служебная собака», а мигранты были растеряны и напуганы.

В итоге белорусские пограничники не дали беженцам перейти границу и попасть в Беларусь.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о причастности представителей ООН к финансированию участников протестов в Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что отдельные представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства организации, выделенные для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестов. Свое заявление он сделал 26 сентября в эфире телеканала «Бларусь-1».

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