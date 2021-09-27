Воздвиженье Креста Господня отмечают православные 27 сентября

В Минске в 2020 году освятили Крестовоздвиженский храм, построенный в форме креста. Фото: kvhram.by

В понедельник, 27 сентября, православный мир отмечает один из 12 главных праздников христиан - Воздвиженье Креста Господня. Празднование посвящено событиям, связанным обретением, а затем спустя 300 лет возвращением из Персии утраченного деревянного креста, на котором распяли Иисуса Христа.

Празднование Воздвиженья Креста Господня начинается в церквях накануне с всенощного бдения. Утром в православных храмах - праздничная литургия о сохранении верующих, даровании им жизни, силы и победы над врагами. В молитвах отмечается, что ранее крест был орудием казни, а теперь является «знамением спасения».

Во время богослужения священнослужители в фиолетовых одеяниях выносят крест: молящиеся целуют крест, а предстоятель делает помазания елеем. Крест, возложенный на аналой в центре храма, находится там до 4 октября

В Минске ровно год назад освятили Крестовоздвиженский храм, построенный в форме креста. Храм находится по адресу улица Тимирязева, 96.

Обычаи праздника Воздвиженья Креста Господня

В прежние времена было принято совершать крестовоздвиженские крестные ходы вокруг деревень и других населенных пунктов. Считалось, что это защит их от пожаров и других напастей. С иконами и крестами также верующие крестьяне обходили поля. Происходили молебны о выздоровлении больных.

По обыкновению к Воздвиженью Креста Господня приурочивалось установление крестов на храмах и вдоль дорог. В этот день начинали строительство часовенок и небольших храмов.

Для защиты от болезней и несчастья верующие раскладывали во дворах и домах маленькие самодельные кресты или перекрещенные палочки.

По народным приметам считалось, что в этот день «осень идет зиме навстречу», так как Воздвижение приходится на период приближения первых заморозков.

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