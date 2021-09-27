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Общество27 сентября 2021 7:23

По делу о забастовках на предприятиях Беларуси задержаны 13 человек

По данным телеканала ОНТ, силовики задержали их за то, что они готовили забастовки
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 13 участников организации «Рабочы рух»

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 13 участников организации «Рабочы рух»

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Комитет госбезопасности Беларуси задержал 13 участников организации «Рабочы рух», целями которой были остановка крупных предприятий республики и забастовки. Об этом сообщил 26 сентября гостелеканал ОНТ.

По данным телеканала, эти люди находятся в СИЗО КГБ, среди статей, по которым они задержаны, есть измена государству.

«Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворено 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания», – сообщили в эфире телеканала.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы показатели работы промышленности в условиях западных санкций не падали, а также заявил, что на заводах остались сотрудники, «сдающие информацию» на Запад.

По информации ОНТ, «Рабочы рух» – это неформальная инициатива, которая появилась в апреле 2021 года благодаря штабу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской «при поддержке зарубежных диаспор под контролем американских и литовских спецслужб». Телеканал утверждает, что цели этой инициативы – организация забастовок, промышленный шпионаж.

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