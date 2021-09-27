По делу о забастовках на предприятиях Беларуси задержаны 13 человек

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 13 участников организации «Рабочы рух» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Комитет госбезопасности Беларуси задержал 13 участников организации «Рабочы рух», целями которой были остановка крупных предприятий республики и забастовки. Об этом сообщил 26 сентября гостелеканал ОНТ.

По данным телеканала, эти люди находятся в СИЗО КГБ, среди статей, по которым они задержаны, есть измена государству.

«Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: измена государству и создание экстремистского формирования. В СИЗО КГБ водворено 13 человек. Большинство из них уже дали признательные показания», – сообщили в эфире телеканала.

Напомним, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы показатели работы промышленности в условиях западных санкций не падали, а также заявил, что на заводах остались сотрудники, «сдающие информацию» на Запад.

По информации ОНТ, «Рабочы рух» – это неформальная инициатива, которая появилась в апреле 2021 года благодаря штабу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской «при поддержке зарубежных диаспор под контролем американских и литовских спецслужб». Телеканал утверждает, что цели этой инициативы – организация забастовок, промышленный шпионаж.

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