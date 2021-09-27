Вольфович заявил о попытках выдворения 8500 беженцев из Польши и Литвы в Беларусь

Вольфович считает, с помощью колючей проволоки коллективный Запад пытается отгородиться от проблемы мигрантов. Фото: БелТА

Тему нелегальной миграции в эфире ОНТ обсудил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По мнению представителя Совбеза о том, что способствовало возникновению миграционных потоков, следует «спросить коллективный Запад».

- Корень зла надо искать не в Беларуси, - уверен Вольфович.

Госсекретарь Совбеза считает, что в «некогда прекрасных странах» - Ливии, Иране, Ираке, Сирии и в Афганистане всегда ситуация было сложной. Но обострилась она когда, по его убеждению, «коллективный Запад свергнул правительства этих стран, разрушил города, создал ситуацию голода и нищеты».

- Коллективный Запад вынудил людей спасать свои жизни, семьи, своих детей. Их даже позвали, пообещав новую замечательную жизнь в Европе, - добавил он.

Однако Александр Вольфович заявил, что сейчас западные страны пытаются отгородиться от возникшей проблемы миграции колючей проволокой «вместо того, чтобы работать».

Говоря о Беларуси в связи с миграционным кризисом, госсекретарь Совета безопасности сказал, что «страны Запада пытаются обвинить Беларусь в ведении некой гибридной войны». А также перечислил статистику пресечения попыток нарушения госграницы Беларуси со стороны стран ЕС.

- Только за август - сентябрь пресечено более 700 попыток выдворение с территории Польши и Литвы на территорию Беларуси. Более 8,5 тысяч беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территории Беларуси и прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день. По-моему, это не решение проблемы. Нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус, - предложил Вольфович.

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