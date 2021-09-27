В Pfizer дали прогноз по поводу того, когда закончится пандемия коронавируса Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Возвращение к нормальной жизни произойдет в течение года после пандемии коронавируса, при этом могут понадобиться ежегодные прививки. Такой прогноз дал генеральный директор американской фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла, сообщает CNBC.

– Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок, – уточнил Бурла.

Он считает, что прививку от коронавируса, вероятно, людям придется делать каждый год.

– У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные, – добавил он.

Прогноз Бурлы о том, когда возобновится нормальная жизнь после пандемии, аналогичен тому, который дал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель.

– На этот день, я полагаю, через год, – ответил Бансель, когда его спросили о сроках возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

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