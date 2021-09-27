Глава МИД Польши отказался встретиться с Владимиром Макеем на Генассамблее ООН

Владимир Макей рассказал о дипломатических встречах в рамках Генассамблеи ООН. Фото: архив МИД Латвии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что глава польской дипломатии Збигнев Рау запросил встречу с ним в рамках 76-ой Генассамблеи ООН. Однако затем польский министр отказался от переговоров, транслирует СТВ.

По словам Владимира Макея, сам он воспринял это с сожалением, так как считает, что «есть о чем поговорить и обсудить». И подчеркнул, что отмена встречи - «это тоже показатель того, как они хотят решать проблемы в повестке дня».

- По результатам этого разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества, - заметил Макей.

Кроме того, глава дипломатии Беларуси заявил о готовности белорусских властей «дружить с любым партнером, кто протягивает руку для приветствия».

- Это наша позиция, и мы готовы дружить со всеми. Я убежден, через пару-тройку лет, как это показывают примеры других государств, с которыми мы сотрудничаем, через пару-тройку лет эти партнеры могут быть очень-очень перспективными, - предположил он.

В завершение Макей заметил, что была доведена официальная информация о ситуации в Беларуси и перспективах развития конституционного процесса.

- Мы довели нашу позицию, что только лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии и государства, и гражданского общества. И приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. И практически все европейские коллеги были согласны с этим, - обратил внимание министр иностранных дел Беларуси.

Говоря о белорусской оппозиции, экс-кандидате в президенты Светлане Тихановской, которую белорусский министр образно назвал «мадам», а также других оппозиционерах, их он назвал - «дети революции», Владимир Макей заметил, что о них также речь шла в рамках Генассамблеи.

- Говоря дословно, «мадам» чувствует себя очень нервозно. Поэтому, наверное, и «мадам», и ее коллеги - с учетом того что, наверное, ничего не получается из их обещаний… Я так понял, что очень многие достаточно скептически оценивают деятельность этих «детей революции». Но, к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах не могут открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности вот этих «детей революции», - высказал Макей свое мнение.

В рамках 76-ой Генеральной Ассамблее ООН Владимир Макей находится в Нью-Йорке с 21 по 28 сентября.

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