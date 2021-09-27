В Солигорске нашли мертвым 16-летнего парня. Фото: "ВКонтакте"

В Солигорске умер 16-летний подросток. Об этом сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ангел».

Как следует из сообщения, погибший Александр Роговский учился в школе №14. Вечером 22 сентября он ушел из дома и исчез.

25 сентября стало известно, что парень погиб. Об обстоятельствах смерти не сообщается.

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