В Солигорске нашли мертвым 16-летнего парня. Фото: "ВКонтакте"
В Солигорске умер 16-летний подросток. Об этом сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ангел».
Как следует из сообщения, погибший Александр Роговский учился в школе №14. Вечером 22 сентября он ушел из дома и исчез.
25 сентября стало известно, что парень погиб. Об обстоятельствах смерти не сообщается.
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