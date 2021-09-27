Партия Меркель проиграла на парламентских выборах в Германии

Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг, партия Меркель проиграла. Фото: AP Photo | Lisa Leutner

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось победить на парламентских выборах в ФРГ. По предварительным итогам Федеральной избирательной комиссии, СДПГ набрала 25,7% голосов.

При этом блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), от которого избиралась Ангела Меркель, парламентские выборы проиграл. Христианско-демократическая партия набрала всего 24,1%, что стало худшим результатом консерваторов за всю историю. Как отмечается, преемник Меркель Армин Лашет не смог привести свою партию к победе даже на своей родине - в Северном Рейне - Вестфалии.

Таким образом, в Бундестаг двадцатого созыва прошли шесть политических союзов. Кроме СДПГ и ХДС/ХСС - партия «Зеленых» (14,8% голосов), либеральная Свободная демократическая партия (11,5%), правопопулистская «Альтернатива для Германии» (10,3%) и Левая партия (4,9%).

Сообщается, что явка на выборах составила 76,6 процента.

Правительство ФРГ будет коалиционным. Готовность его сформировать уже высказал лидер победившей партии СДПГ Олаф Шольц. Однако и кандидаты от ХДС/ХСС и ее лидер Армин Лашет также пообещали сделать все возможное, чтобы создать правительство.

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