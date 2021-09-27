Бывшая девушка совладельца сети минских тренажерных залов показала следы диких побоев

Бывшая девушка совладельца минских тренажерных залов показала следы диких побоев. Фото: Telegram

Бывшая девушка совладельца сети тренажерных залов в Минске Minsk KlukvaGym – Ивана Кавцевича – Дарья Лавор рассказала об избиениях. По ее словам, он бил ее неоднократно, из-за чего они в результате и расстались.

Самые страшные побои она пережила в Грузии в конце августа. Пара уехала туда пожить некоторое время. Девушке до сих пор больно вспоминать, что там произошло.

По ее словам, Кавцевич и она поссорились, она расплакалась и попросила его утешить ее, однако вместо этого он ее избил.

– Он несколько раз ударил меня головой о пол. Это было не случайно – он целенаправленно бил от злости. Я была в шоке. Помню, как лежала на полу и думала только: «Почему это происходит? Почему, если люди любят друг друга, такое возможно? – раскрыла подробности Дарья, ее слова приводит Telegram-канал nashaniva.

Самые страшные побои она пережила в Грузии в конце августа.

Она добавила, что сразу в полицию не обратилась, поскольку не хотела портить жизнь парню. Позже она поделилась этой историей в Instagram. По ее словам, она жалеет, что не пресекла это год назад, когда все началось, и долгое время даже после избиений верила, что ее любят.

Тем временем Иван Кавцевич прокомментировал произошедшее, отметив, что «не хочу делать из этого шоу. Все близкие знают все».

На возражение по поводу того, что это не шоу, а на нанесение телесных повреждений другому человеку, Кавцевич добавил, что «компетентные люди уже разобрались» и сослался на решение полиции.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Витебске пьяный мужчина избил жену и четырехлетнего сына, а затем выгнал ребенка из дома

Сейчас его задержали и завели несколько уголовных дел (подробности).

Как снять побои, если в экспертизе отказали: советы белорусских юристов, медиков и личный опыт

После протестов и задержаний у многих остаются серьезные физические травмы. Рассказываем, как зафиксировать факты физического насилия, чтобы потом предъявить в суде (подробности).

Приговоренных к смертной казни за убийство учительницы братьев Костевых помиловали

Правозащитникам до этого было известно лишь об одном случае помилования приговоренного к смертной казни в истории независимой Беларуси (подробности).