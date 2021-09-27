Новая пенсионная программа заработает в Беларуси с октября 2022 года

Добровольное пенсионное страхование в Беларуси может заработать в 2022 году. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Беларуси ровно через год, с октября 2022-го года, начнет работать новая пенсионная программа. При этом новый механизм не отменит действующие пенсии по возрасту - так называемую солидарную систему. Подробнее о новом механизме добровольного пенсионного страхования в эфире «Беларусь 1» рассказала глава Минтруда и соцзащиты Ирина Костевич.

Как предусматривает проект указа, работник сможет дополнительно к 1% взносов в ФСЗН, выплачиваемых сейчас, вносить на счет пенсионного страхования до 10% от заработка. Размер взноса белорусы будут выбирать сами. При этом пополнять страховой счет работника должен будет работодатель пропорционально и за счет собственных средств. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше, то все равно 3%. Данные перечисления будут делаться нанимателем за счет средств, которые он перечисляет в качестве взносов в ФСЗН.

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, перед введением нового механизма будет проведен целый ряд организационно-технических мероприятий, а для этого необходимо время.

- К этому необходимо подготовиться, доработать ряд программных ресурсов, чтобы без сбоя с 1 октября 2022-го года человек мог либо прийти в страховую организацию и заполнить заявление, либо же в электронном виде через сайт подать заявление и заключить договор, чтобы вступить в эту систему, - прокомментировала глава Минтруда и соцзащиты.

Также Ирина Костевич заметила, что оператором системы добровольного пенсионного страхования определена компания «Стравита», у которой достаточно развита филиальная сеть. Так, считается, государство сможет гарантировать сохранность накоплений. При этом, по ее словам, свыше 90 процентов согласившихся на добровольное пенсионное страхование, выбрали именно «Стравиту».

Еще министр заметила, что в проекте предусмотрен механизм капитализации с учетом «инфляционных процессов» которые могут произойти.

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