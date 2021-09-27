Биолог назвала повышающие риск смерти от коронавируса факторы

На тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Ученые выявили факторы, которые увеличивают риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусе. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.
По их данным, прежде всего, на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Причем ген МАРТ оказывает влияние даже на последствия заболевания, включая неврологические осложнения.
Кроме того, на тяжести болезни сказываются также сопутствующие заболевания пациента.
– Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко, – уточнила биолог, ее слова приводит радио Sputnik.
Она добавила, что усугубить состояние человека могут внутрибольничные инфекции. Кроме того, серьезно рискуют не выкарабкаться из коронавируса курильщики.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.
Читайте также:
В Pfizer дали прогноз по поводу того, когда закончится пандемия коронавируса
Этот прогноз аналогичен тому, который дал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna (подробности).
В Минздраве назвали количество белорусов, сделавших прививку от коронавируса на 26 сентября
По данным министерства, первый этап вакцинации прошли уже более двух миллионов граждан (подробности).
Коронавирусом в Беларуси все чаще болеют молодые люди – Минздрав
По словам министра, в республике наблюдается рост заболеваемости COVID-19 (подробности).