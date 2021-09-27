Биолог назвала повышающие риск смерти от коронавируса факторы

На тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ученые выявили факторы, которые увеличивают риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусе. Об этом рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.

По их данным, прежде всего, на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Причем ген МАРТ оказывает влияние даже на последствия заболевания, включая неврологические осложнения.

Кроме того, на тяжести болезни сказываются также сопутствующие заболевания пациента.

– Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко, – уточнила биолог, ее слова приводит радио Sputnik.

Она добавила, что усугубить состояние человека могут внутрибольничные инфекции. Кроме того, серьезно рискуют не выкарабкаться из коронавируса курильщики.

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