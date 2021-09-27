Фотофакт. В Беларуси налоговые службы с помощью квадрокоптера ловят у фермеров неучтенных работников

Налоговики в Пинском районе снимали в поле наемных работников фермера с квадрокоптера. Фото: Пинский райисполком

В Пинском районе налоговые службы вычислили неучтенных работников местного фермера, сообщают в Пинском райисполкоме.

По сообщению местных властей, с помощью квадрокоптера была разоблачена «схема зарплаты в конвертах».

Так владелец фермерского хозяйства декларировал, что работает на участке в 20 гектаров во время сбора урожая в одиночку. В налоговой инспекции ему не поверили и направили на поле… квадрокоптер.

- На деле оказалось, что собирать урожай фермер нанял полсотни человек. Трудовых отношений с ними глава хозяйства не оформлял, никакой ответственности за обеспечение безопасных условий труда не нес, - констатировали в райисполкоме.

Зарплату работники-нелегалы получали «в конверте», поэтому ни налоги, ни отчисления не выплачивались.

Данные о 47 работниках налоговые органы установили. Выяснилось, что выплаченная в конвертах зарплата составила 15 тысяч белорусских рублей. С этой суммы был принудительно взыскан налог в размере 2 тысяч белорусских рублей.

- Глава фермерского хозяйства получил за умышленное нарушение административку и штраф в 100 базовых величин. Также о его действиях по найму нелегальных работников проинформирован Департамент государственной инспекции труда, - прокомментировали в Пинском райисполкоме.

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